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CBN e as Dicas do Chef

Dia dos Pais: aprenda a preparar Costela Ensopada com Missô

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 09 de Agosto de 2025 às 10:52

Publicado em 

09 ago 2025 às 10:52
Costela de boi é um dos ingredientes principais desta receita
Costela de boi é um dos ingredientes principais desta receita Crédito: Pixabay
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina uma receita deliciosa para o domingo de Dia dos Pais: costela ensopada com missô. Bem servido com purê, o prato é perfeito para um almoço em família. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - COSTELA - 15.50s - 09-08-25.mp3
RECEITA: Costela Ensopada com Missô
Ingredientes
  • 1kg de costela bovina sem osso em pedaços médios
  • ¼ xícara de missô
  • 1/3 xícara de molho de soja
  • 1 xícara de sakê
  • 2/3 xícara de mel
  • 1,5 litro de caldo de carne
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 cebola média picada
  • 1 cenoura pequena picada
  • 1 talo de aipo picado
  • 1 pedaço pequeno de gengibre laminado
  • 1 anis estrelado
  • ½ xícara de azeite
  • Sal e pimenta do reino à gosto
Preparo
  • Temperar a costela com sal e pimenta do reino.
  • Deixar pelo menos 1 hora no tempero.
  • Dourar a costela no azeite.
  • Adicionar cebola, cenoura, aipo e alho e refogar.
  • Deglaçar com sakê.
  • Juntar o mel, molho de soja, missô, anis estrelado e gengibre.
  • Colocar o caldo de carne e cozinhar tampado até amaciar aproximadamente 3 horas em panela normal ou 30 a 45 minutos na pressão.
  • Retirar a costela e peneirar o molho.
  • Acertar a textura e o tempero do molho.
  • Se precisar adicione um pouco de maisena dissolvida em água fria.
  • Servir com purê.

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