Dia dos Pais: aprenda a preparar Costela Ensopada com Missô

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina uma receita deliciosa para o domingo de Dia dos Pais: costela ensopada com missô. Bem servido com purê, o prato é perfeito para um almoço em família. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - COSTELA - 15.50s - 09-08-25.mp3
RECEITA: Costela Ensopada com Missô
Ingredientes
Ingredientes
- 1kg de costela bovina sem osso em pedaços médios
- ¼ xícara de missô
- 1/3 xícara de molho de soja
- 1 xícara de sakê
- 2/3 xícara de mel
- 1,5 litro de caldo de carne
- 4 dentes de alho picados
- 1 cebola média picada
- 1 cenoura pequena picada
- 1 talo de aipo picado
- 1 pedaço pequeno de gengibre laminado
- 1 anis estrelado
- ½ xícara de azeite
- Sal e pimenta do reino à gosto
- Temperar a costela com sal e pimenta do reino.
- Deixar pelo menos 1 hora no tempero.
- Dourar a costela no azeite.
- Adicionar cebola, cenoura, aipo e alho e refogar.
- Deglaçar com sakê.
- Juntar o mel, molho de soja, missô, anis estrelado e gengibre.
- Colocar o caldo de carne e cozinhar tampado até amaciar aproximadamente 3 horas em panela normal ou 30 a 45 minutos na pressão.
- Retirar a costela e peneirar o molho.
- Acertar a textura e o tempero do molho.
- Se precisar adicione um pouco de maisena dissolvida em água fria.
- Servir com purê.