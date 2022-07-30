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CBN e as Dicas do Chef

Carne assada desfiada à parmegiana: aprenda como preparar a receita

A receita é para os carnívoros que gostam de uma preparação diferenciada no dia a dia

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 11:37

Publicado em 

30 jul 2022 às 11:37
Parmegiana
Parmegiana Crédito: Getty Images
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos traz uma daquelas receitas típicas de fim de semana e que, de quebra, permite o aproveitamento de sobras: é uma carne desfiada à parmegiana. Atenção às dicas e bom apetite!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 30-07-22
A RECEITA
Ingredientes:
  • 2 colheres de sopa de óleo ou azeite de oliva
  • 1 cebola grande separada em pétalas finas ou tiras finas cortada em julienne
  • 2 dentes de alho picados
  • 4 tomates sem sementes picados
  • 1 cenoura cortada em cubinhos
  • 1/2 xícara de chá de água ou caldo
  • 3 xícaras de chá de sobra de carne assada ou carne cozida e desfiada (pode ser carne bovina, de frango ou cordeiro)
  • 1/2 xícara de chá de cheiro verde (salsa e cebolinha)
  • 1 e 1/2 xícara de chá de muçarela ralada
  • 3/4 xícara de chá de molho de tomate
  • Manjericão picado a gosto
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • Queijo ralado a gosto para polvilhar
Preparo:
  • Aqueça o óleo e doure a cebola e o alho. Junte o tomate, a cenoura e a água.
  • Cozinhe com a panela tampada em fogo baixo por 5 minutos.
  • Acrescente a carne e misture bem. Tempere com o cheiro verde, o sal, a pimenta e o manjericão. Cozinhe por 3 minutos.
  • Passe para um refratário, cubra com a muçarela, espalhe o molho de tomates e polvilhe com queijo ralado.
  • Leve ao forno, preaquecido em temperatura média, até derreter bem o queijo.

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