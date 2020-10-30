Seu notebook foi roubado? Saiba se é possível rastreá-lo

Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré esclarece uma das principais dúvidas quando se fala com relação à segurança e privacidade dos internautas. Caso a pessoa tenha o notebook roubado, é possível rastrear e encontrar esse equipamento? Sudré explica: "A resposta é que dá para ter uma ideia certa de onde o notebook está, mas não é como a precisão de um celular, por exemplo. O mais importante é cuidar dos dados que estão armazenados internamente para que não vazem ou se percam".