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CBN E A TECNOLOGIA

Seu notebook foi roubado? Saiba se é possível rastreá-lo

Quem explica é o comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 10:28
Nesta edição do CBN e a Tecnologia, Gilberto Sudré esclarece uma das principais dúvidas quando se fala com relação à segurança e privacidade dos internautas. Caso a pessoa tenha o notebook roubado, é possível rastrear e encontrar esse equipamento? Sudré explica: "A resposta é que dá para ter uma ideia certa de onde o notebook está, mas não é como a precisão de um celular, por exemplo. O mais importante é cuidar dos dados que estão armazenados internamente para que não vazem ou se percam".
Uma dica é consultar a fabricante do seu notebook para ter mais informações. Modelos direcionados a empresas, em especial, podem ter algum mecanismo para bloquear sistemas roubados. Entretanto, lembre-se: funções de rastreamento tendem ser imprecisas em máquinas sem GPS. Confira!
CBN E A TECNOLOGIA - 30-10-20
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