Conheça sites e plataformas que disponibilizam livros digitais

O livro, seja ele em papel ou digital, é uma ferramenta que nos transporta a lugares incríveis sem sair de casa, além de ser uma forma de adquirir conhecimento. Hoje, é possível encontrar centenas de livros gratuitos – de forma legal – através da Internet? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer alguns sites que disponibilizam obras digitais livremente, além dos destaques da semana. Ouça a conversa completa!