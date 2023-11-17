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CBN e a Tecnologia

Conheça sites e plataformas que disponibilizam livros digitais

Ouça as dicas do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 11:27

Publicado em 

17 nov 2023 às 11:27
Idoso no computador
Idoso no computador Crédito: Pexels
O livro, seja ele em papel ou digital, é uma ferramenta que nos transporta a lugares incríveis sem sair de casa, além de ser uma forma de adquirir conhecimento. Hoje, é possível encontrar centenas de livros gratuitos – de forma legal – através da Internet? Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos conhecer alguns sites que disponibilizam obras digitais livremente, além dos destaques da semana. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 6.33s - 17-11-23.mp3

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