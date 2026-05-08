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CBN e a Tecnologia

Conheça as melhores opções de TV para assistir a Copa do Mundo

Ouça a participação do comentarista Gilberto Sudré

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 11:20

Publicado em 

08 mai 2026 às 11:20
Casal assistindo TV através de sinal de internet
Casal assistindo TV através de sinal de internet Crédito: Divulgação Pexels
Vai se aproximando o clima de Copa do Mundo – a Copa começa em 11 de junho e termina em 19 de julho, com sedes em Canadá, México e Estados Unidos – e se inicia aquela corrida: camisa da seleção, churrasco combinado, grupo da família enlouquecido… e muita gente pensando: será que está na hora de trocar a TV? Mas aí vem a dúvida: OLED, QLED, Mini LED, 4K, 120 Hz, HDR… parece escalação de time europeu! Nesta edição do "CBN e a Tecnologia", com o comentarista Gilberto Sudré, vamos traduzir essas siglas e descobrir como escolher a melhor TV para ver os jogos com imagem bonita, sem gastar dinheiro à toa — e sem cair em pegadinhas de vendedor. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Tecnologia - 08-05-26.mp3

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