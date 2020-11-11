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prefeitura

Vogas: troca de alfinetadas na reta final da campanha em Vila Velha

Ouça a análise política de Vitor Vogas às vésperas das eleições em Vila Velha

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 17:00

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 nov 2020 às 17:00
Neucimar e Max esgrimindo em Vila Velha Crédito: Amarildo
Nesta edição do CBN e a Política, Vitor Vogas traz o panorama da reta final da disputa pelo comando de Vila Velha. Buscando retornar ao Poder Executivo canela-verde, o ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD), afirmou ao comentarista que os números provam que foi "o melhor prefeito de Vila Velha" desde o ano 2000 - ano da primeira eleição de Max Filho (PSDB) para a prefeitura. Vogas detalha a entrevista, que "encerra a fase 'paz e amor' de Neucimar e a trégua tácita estabelecida entre ele e o atual prefeito". Ouça a análise completa!
CBN e a Política - 11-11-20

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