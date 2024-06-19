Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Vidigal: "Não tem a mínima chance de eu ser candidato"

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 16:57

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

19 jun 2024 às 16:57
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal
O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal Crédito: Samuel Chahoud/Divulgação
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que em março, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), anunciou que não tentaria a reeleição. Ele lançou o então presidente estadual do partido, Weverson Meireles, como pré-candidato à prefeitura da cidade. Meireles, por sua vez, deixou o comando da sigla, que passou às mãos do filho de Sérgio Vidigal, Eduardo Vidigal. Dudu, como é conhecido, era o vice-presidente.
O filho de Vidigal, porém, abriu mão da função. Ele já havia declarado discordar do rumo que as coisas estavam tomando. Primeiro, rechaçou uma eventual aproximação do PDT com Audifax Barcelos (PP), pré-candidato e arquirrival do prefeito.
Em março, Sérgio Vidigal explicou que decidiu sair do jogo devido ao estado de saúde da esposa, Sueli Vidigal. O prefeito apresentou Weverson Meireles como uma alternativa para oxigenar a política serrana. O atual prefeito e Audifax revezam-se no comando do Executivo municipal desde 1997.
No dia do lançamento de Meireles, Vidigal afirmou que não assumiria o lugar do pré-candidato, mas não descartou retirar o pupilo da jogada para apoiar outro nome, dentre os aliados do PDT da Serra: "Não teremos nenhuma vaidade".
Nesta terça, entretanto, além de reforçar que não vai concorrer, o prefeito também descartou apoiar qualquer outro pré-candidato que não Weverson Meireles: "Não tem a mínima chance de o PDT apoiar outro, porque não tem nenhum que defenda o que a gente acredita. Entre os pré-candidatos postos, do PT, do Republicanos, do PL, do PP... (que são grupos adversários) nenhum contempla o nosso projeto". Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 19-06-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados