Vidigal: "Não tem a mínima chance de eu ser candidato"

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal Crédito: Samuel Chahoud/Divulgação

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que em março, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), anunciou que não tentaria a reeleição. Ele lançou o então presidente estadual do partido, Weverson Meireles, como pré-candidato à prefeitura da cidade. Meireles, por sua vez, deixou o comando da sigla, que passou às mãos do filho de Sérgio Vidigal, Eduardo Vidigal. Dudu, como é conhecido, era o vice-presidente.

O filho de Vidigal, porém, abriu mão da função. Ele já havia declarado discordar do rumo que as coisas estavam tomando. Primeiro, rechaçou uma eventual aproximação do PDT com Audifax Barcelos (PP), pré-candidato e arquirrival do prefeito.

Em março, Sérgio Vidigal explicou que decidiu sair do jogo devido ao estado de saúde da esposa, Sueli Vidigal. O prefeito apresentou Weverson Meireles como uma alternativa para oxigenar a política serrana. O atual prefeito e Audifax revezam-se no comando do Executivo municipal desde 1997.

No dia do lançamento de Meireles, Vidigal afirmou que não assumiria o lugar do pré-candidato, mas não descartou retirar o pupilo da jogada para apoiar outro nome, dentre os aliados do PDT da Serra: "Não teremos nenhuma vaidade".

Nesta terça, entretanto, além de reforçar que não vai concorrer, o prefeito também descartou apoiar qualquer outro pré-candidato que não Weverson Meireles: "Não tem a mínima chance de o PDT apoiar outro, porque não tem nenhum que defenda o que a gente acredita. Entre os pré-candidatos postos, do PT, do Republicanos, do PL, do PP... (que são grupos adversários) nenhum contempla o nosso projeto". Ouça a conversa completa!