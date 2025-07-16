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CBN e a Política

TJES vai pagar verba extra para juiz trabalhar em "comarca de difícil provimento"

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 16 de Julho de 2025 às 17:44

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

16 jul 2025 às 17:44
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai conceder incentivos, entre eles "licença compensatória", para juízes que aceitarem trabalhar em comarcas "de difícil provimento". Licenças desse tipo, via de regra, são convertidas em dinheiro, é uma verba extra, de caráter indenizatório. A "Política de Estímulo à Lotação e à Permanência de Magistrados(as) em Comarcas definidas como de difícil provimento" foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O Tribunal capixaba seguiu os ditames do órgão ao publicar, na terça-feira (15), o Ato Normativo nº 217/2025. Esse ato estabelece a mesma política no Judiciário estadual. O objetivo é fazer com que juízes atuem em unidades que estão há tempos sem magistrado titular. Normalmente, elas estão localizadas em cidades mais distantes de Vitória, têm muito trabalho acumulado e, consequentemente, são pouco atrativas. Este é o assunto em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 16-07-25

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