TJES e MPES ignoraram STF e Assembleia para obter reajuste salarial

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que em abril, juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) receberam 6% de reajuste salarial. Os promotores e procuradores de Justiça do Ministério Público (MPES), também. Em fevereiro de 2024, outra parcela vai chegar aos contracheques deles. Em fevereiro de 2025, mais uma, totalizando 18% de aumento. Isso ocorreu automaticamente, devido à aprovação pelo Congresso Nacional, em dezembro de 2022, de reajustes para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e para o procurador-geral da República. Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou as medidas. Como o último reajuste aos salários deles ocorreu em 2015, a perda inflacionária acumulada era de 44,5%. Ouça a conversa completa!