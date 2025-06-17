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CBN e a Política

Ricardo X Arnaldinho, uma disputa (nem sempre) silenciosa

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 17 de Junho de 2025 às 11:55

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

17 jun 2025 às 11:55
Ricardo Ferraço, Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo durante desfile alusivo à colonização do solo espírito-santense
Ricardo Ferraço, Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo durante desfile alusivo à colonização do solo espírito-santense Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a análise que o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), fazem parte do mesmo grupo político, liderado pelo governador Renato Casagrande (PSB). Mas estão de olho numa cadeira só, a hoje ocupada pelo socialista. O emedebista e o prefeito têm o aval do governador para se movimentar e tentar viabilizar suas respectivas candidaturas ao Palácio Anchieta em 2026, mas a preferência é do vice-governador. Obviamente, essa "licença para concorrer" acabou, na prática, por colocar os dois aliados em lados opostos, ainda que pontualmente. E isso ficou evidente nos últimos dias. A rivalidade entre Ricardo e Arnaldinho não é admitida publicamente.
O vice e o prefeito dizem acreditar que, no fim das contas, vão estar juntos, no mesmo palanque, um apoiando o outro. Pode até ser. A questão é quem vai apoiar e quem vai ser apoiado. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 17-06-25.mp3

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