Ricardo X Arnaldinho, uma disputa (nem sempre) silenciosa

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a análise que o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), fazem parte do mesmo grupo político, liderado pelo governador Renato Casagrande (PSB). Mas estão de olho numa cadeira só, a hoje ocupada pelo socialista. O emedebista e o prefeito têm o aval do governador para se movimentar e tentar viabilizar suas respectivas candidaturas ao Palácio Anchieta em 2026, mas a preferência é do vice-governador. Obviamente, essa "licença para concorrer" acabou, na prática, por colocar os dois aliados em lados opostos, ainda que pontualmente. E isso ficou evidente nos últimos dias. A rivalidade entre Ricardo e Arnaldinho não é admitida publicamente.