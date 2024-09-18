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CBN e a Política

Quem apoia quem: os aliados dos candidatos a prefeito na Grande Vitória

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 18:38

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

18 set 2024 às 18:38
CBN e a Política, com Letícia Gonçalves
CBN e a Política, com Letícia Gonçalves Crédito: CBN Vitória
Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves analisa quem está apoiando cada candidato a prefeitura da Grande Vitória. Ouça a conversa completa!
CBN e a Politica - 18-09-24

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