Quem apoia quem: os aliados dos candidatos a prefeito na Grande Vitória

Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves analisa quem está apoiando cada candidato a prefeitura da Grande Vitória. Ouça a conversa completa!
CBN e a Politica - 18-09-24
Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 18:38
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