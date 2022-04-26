PT bota o bloco na rua por Contarato e PSB de Casagrande reage

A pré-candidatura do senador Fabiano Contarato (PT) ao governo do Espírito Santo está mantida até a segunda ordem – ordem que seria emitida apenas pela direção nacional do PT. Enquanto isso, os petistas locais se movimentam, tentam atrair outros partidos e fazem críticas pontuais à gestão de Renato Casagrande (PSB). Se as costuras nacionais evoluírem, petistas e socialistas devem caminhar juntos no estado e, para isso, várias arestas teriam que ser aparadas. A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha, em conversa com a coluna ainda na semana passada, avaliou que o governo Casagrande precisa dar mais atenção à área social, uma das principais bandeiras do partido, mas o ponto central da candidatura do senador ao Palácio Anchieta é garantir um palanque para o ex-presidente Lula (PT) no estado. "Ele (Casagrande) não será um militante pedindo voto para Lula, mas ouvimos do PSB que o PSB fará campanha para Lula-Alckmin. Mesmo em palanques separados, haveria construção dessa visão da candidatura majoritária. Não é uma possibilidade remota, mas real", avaliou Jackeline Rocha. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.