Presidente nacional do PL rebate Manato: "Gritaria inútil"

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) disputou o governo do Espírito Santo em 2022 e chegou ao segundo turno contra Renato Casagrande (PSB). O socialista venceu, mas a corrida foi acirrada. Manato adquiriu certo capital político com o resultado. Depois, entretanto, "mergulhou". O ex-deputado justificava a ausência em eventos político-partidários devido à dedicação à atividade no setor privado. Ele tem uma pousada e um cerimonial em Pedra Azul. Nesta segunda-feira (8), porém, Manato revelou à coluna que há mais camadas nesta história, que envolve liberdade para atuar nas eleições de 2024 e até dívidas das eleições de 2022.

O ex-deputado federal alega que o PL prometeu e não repassou R$ 1,5 milhão para pagar despesas da campanha. A promessa, de acordo com ele, foi feita pelo senador Magno Malta, presidente estadual do partido, após o primeiro turno das eleições daquele ano. Manato enfrentou Renato Casagrande (PSB) na segunda etapa do pleito e o socialista foi reeleito. As queixas do ex-deputado à própria sigla foram publicadas pela coluna na segunda-feira (8). Manato também disse que o PL, leia-se Magno, não o "chama para nada, para nenhum evento". Na noite de terça (9), o partido reagiu. O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, gravou um vídeo rebatendo o ex-parlamentar. Ouça a conversa completa