Presidente da OAB-ES: 'Sou pré-candidato à reeleição'

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que José Carlos Rizk Filho vai em busca do terceiro mandato consecutivo à frente da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES), entidade que representa os advogados no Estado. O clima dos bastidores já está acirrado. Rizk foi eleito para presidir a OAB-ES em dezembro de 2018, para o triênio 2019-2021. Em 2021, foi reeleito, e, assim, comanda a ordem no período de 2022 a 2024. Em novembro, os advogados vão voltar às urnas e, novamente, Rizk Filho vai estar entre os candidatos. Não chega a ser uma surpresa. As movimentações do presidente já denotavam isso, mas foi à coluna de Letícia Gonçalves que ele afirmou, na última segunda-feira (22), pela primeira vez em uma entrevista, que vai colocar o bloco na rua: "Sou pré-candidato à reeleição". Ouça a conversa completa!