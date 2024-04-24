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CBN e a Política

Presidente da OAB-ES: 'Sou pré-candidato à reeleição'

A comentarista Letícia Gonçalves fala sobre a possibilidade de mais um mandato do atual presidente da OAB-ES

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 18:06

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

24 abr 2024 às 18:06
Entrevista com o presidente reeleito da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho
José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES Crédito: OAB-ES/Divulgação
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que José Carlos Rizk Filho vai em busca do terceiro mandato consecutivo à frente da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Espírito Santo (OAB-ES), entidade que representa os advogados no Estado. O clima dos bastidores já está acirrado. Rizk foi eleito para presidir a OAB-ES em dezembro de 2018, para o triênio 2019-2021. Em 2021, foi reeleito, e, assim, comanda a ordem no período de 2022 a 2024. Em novembro, os advogados vão voltar às urnas e, novamente, Rizk Filho vai estar entre os candidatos. Não chega a ser uma surpresa. As movimentações do presidente já denotavam isso, mas foi à coluna de Letícia Gonçalves que ele afirmou, na última segunda-feira (22), pela primeira vez em uma entrevista, que vai colocar o bloco na rua: "Sou pré-candidato à reeleição". Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 24-04-24

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