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CBN e a Política

Pré-candidato ao governo do ES, Manato recebe convite do PTB

Ouça a coluna de estreia da comentarista de Política, Letícia Gonçalves

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 11:08

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

14 set 2021 às 11:08
Carlos Manato, ex-deputado federal do Espírito Santo
Carlos Manato, ex-deputado federal do Espírito Santo Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) disputou o governo do Espírito Santo em 2018 e não chegou ao segundo turno, mas também não fez feio: ficou em segundo lugar, com 525.973 votos (27,22%). Na época, estava filiado ao PSL e se dizia um “kamikaze de Bolsonaro”, em referência ao esforço quase suicida que estava disposto a empreender para fazer palanque no estado para o então candidato à Presidência da República. Já fora do PSL, assim como Bolsonaro, Manato procura um partido no qual ingressar para disputar o pleito do ano que vem. Ele vai, mais uma vez, em busca do comando do Executivo estadual. Nesta terça-feira (14), Manato recebe formalmente o convite para integrar o PTB do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ouça a análise da comentarista de política, Letícia Gonçalves. 
CBN E A POLÍTICA – COM LETÍCIA GONÇALVES -14-09-21.mp3

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