Pré-candidato ao governo do ES, Manato recebe convite do PTB

O ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) disputou o governo do Espírito Santo em 2018 e não chegou ao segundo turno, mas também não fez feio: ficou em segundo lugar, com 525.973 votos (27,22%). Na época, estava filiado ao PSL e se dizia um “kamikaze de Bolsonaro”, em referência ao esforço quase suicida que estava disposto a empreender para fazer palanque no estado para o então candidato à Presidência da República. Já fora do PSL, assim como Bolsonaro, Manato procura um partido no qual ingressar para disputar o pleito do ano que vem. Ele vai, mais uma vez, em busca do comando do Executivo estadual. Nesta terça-feira (14), Manato recebe formalmente o convite para integrar o PTB do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Ouça a análise da comentarista de política, Letícia Gonçalves.