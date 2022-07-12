Por que Casagrande demorou tanto para dizer que vai disputar a reeleição

O anúncio feito pelo governador Renato Casagrande (PSB), nesta segunda-feira (11), de que vai tentar a reeleição, não pegou ninguém de surpresa. O socialista, no entanto, adiou a declaração o quanto pôde. É o que aborda Letícia Gonçalves nesta edição do "CBN e a Política". "Assim, manteve-se, ao menos publicamente, distante dos holofotes eleitorais, o que é uma faca de dois gumes, e preservou-se de ataques adversários à sua maneira, também poupou-se de ter que rebatê-los a todo momento", analisa a comentarista. Ouça a conversa completa!