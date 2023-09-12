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Podemos, no ES, vive jogo de poder interno com intrigas nos bastidores

De acordo com fontes do partido, um conselho estadual está em vias de ser criado, o que daria mais protagonismo para Arnaldinho Borgo e Victor Linhalis

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 11:38

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

12 set 2023 às 11:38
O deputado federal, Gilson Daniel
O deputado federal, Gilson Daniel Crédito: Pablo Valadares/Câmara
Então prefeito de Viana, Gilson Daniel filiou-se ao Podemos, o antigo PTN, em julho de 2017. Era uma sigla com pouca expressão no Espírito Santo. Gilson, após dez anos no PV, aceitou o convite do senador Álvaro Dias, do Paraná, outro egresso do Partido Verde, para migrar de legenda. De lá pra cá, o Podemos cresceu e isso, é preciso dizer, ocorreu sob a batuta de Gilson, que é o presidente estadual da sigla há seis anos. A ascendência do líder sobre todas as decisões, contudo, hoje causa desconforto em alguns dos filiados. No mês passado, a coluna esteve em Brasília e lá apurou que a direção nacional do partido foi procurada para mediar a disputa de poder. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e o deputado federal Victor Linhalis estiveram reunidos, um mês antes de a coluna ir à capital federal, com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (SP). A presidente sugeriu, de acordo com fontes consultadas nos bastidores, a criação de um conselho estadual para que as decisões do Podemos-ES sejam mais coletivas e não designadas apenas por Gilson Daniel e pelos mais próximos a ele. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 12-09-23.mp3

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