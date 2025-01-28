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CBN e a Política

Pazolini põe o bloco na rua para disputar o governo do ES em 2026

Acompanhe a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 28 de Janeiro de 2025 às 11:40

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

28 jan 2025 às 11:40
Lorenzo Pazolini, Erick Musso e Evair de Melo na Festa do Tomate
Lorenzo Pazolini, Erick Musso e Evair de Melo na Festa do Tomate Crédito: Divulgação/Republicanos
Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves repercute as movimentações do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), como pré-candidato a governador do Espírito Santo. Para ampliar o capital político, Pazolini está buscando estreitar os laços com lideranças locais. No último final de semana, a movimentação foi nas cidades do interior. No sábado (25), o republicano participou de eventos em Castelo, no Sul do Estado, e em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana. Ouça a conversa completa e entenda!
CBN - CBN e a Política - 28-01-25.mp3

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