Pazolini põe o bloco na rua para disputar o governo do ES em 2026

Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves repercute as movimentações do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), como pré-candidato a governador do Espírito Santo. Para ampliar o capital político, Pazolini está buscando estreitar os laços com lideranças locais. No último final de semana, a movimentação foi nas cidades do interior. No sábado (25), o republicano participou de eventos em Castelo, no Sul do Estado, e em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana. Ouça a conversa completa e entenda!