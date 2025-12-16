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CBN e a Política

Pazolini e Kassab se encontram e aliado de Hartung exorta: 'Que venha 2026!'

Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 16 de Dezembro de 2025 às 11:29

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

16 dez 2025 às 11:29
Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória
Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que em meio ao flerte com o PSD, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), reuniu-se, na última quinta-feira (11) com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. Aliados do prefeito e, pelo visto, o próprio também, trabalham para atrair a legenda para uma aliança eleitoral em 2026. Pazolini é pré-candidato ao Palácio Anchieta.
O principal nome do partido no Espírito Santo é o ex-governador Paulo Hartung, que frequentemente faz elogios públicos ao prefeito de Vitória. Kassab já disse que Hartung só não vai ser candidato ao governo se não quiser, mas o ex-governador ainda não disse se vai ou não participar do pleito do ano que vem.
Os sinais que Hartung emite, porém, são mais de incentivo a Pazolini. O presidente estadual do PSD é o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos. Ele, devido à atuação como chefe do Executivo municipal, mantém uma relação cortês com o governo Renato Casagrande (PSB) e com o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que é o principal adversário de Pazolini.
Ao mesmo tempo, Renzo mantém diálogo com o prefeito da Capital e seus interlocutores. A aposta nos bastidores é de que, por força da direção nacional do PSD e por influência de Hartung, o partido pende mais para Pazolini que para Ricardo. A foto que mostra o prefeito e Kassab lado a lado ilustra essa percepção. Aliado de Hartung, José Carlos Fonseca Jr registrou o momento em publicação no Instagram, na qual exortou:
“A conversa entre Kassab e Pazolini certamente foi muito boa: a ambos não faltam experiência em gestão pública de qualidade, sensibilidade para lidar com gente e capacidade para avançar! Que venha 2026!”. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 16-12-25.mp3
[fonte: coluna Letícia Gonçalves - A Gazeta]

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