Paulo Hartung: "Defendo a renovação política no Espírito Santo"

Paulo Hartung, Economista, ex-governador do Estado do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as declarações recentes do ex-governador Paulo Hartung, que passa a ser filiado do PSD.

Por que, após cerca de seis anos sem partido, o ex-mandatário voltaria a integrar uma legenda? Teria ele planos de disputar as eleições de 2026? Estaria de olho no Palácio Anchieta? No Senado? Ou o objetivo seria apenas chacoalhar o tabuleiro político local, causando incertezas? Se a terceira opção foi a escolhida, a meta foi, em certa medida, alcançada.

Em entrevista concedida à comentarista em Vitória, na última quinta (22), afirmou que "a princípio" não vai ser candidato a nenhum cargo em 2026. Ao ser questionado sobre eventual candidatura ao governo estadual, ele, que foi governador por três mandatos, defendeu "uma renovação política no Espírito Santo". Elogiou, por exemplo, os prefeitos de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido). Ouça a conversa completa!