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CBN e a Política

Paulo Hartung: "Defendo a renovação política no Espírito Santo"

Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 27 de Maio de 2025 às 11:58

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

27 mai 2025 às 11:58
Paulo Hartung, Economista, ex-governador do Estado do Espírito Santo
Paulo Hartung, Economista, ex-governador do Estado do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque as declarações recentes do ex-governador Paulo Hartung, que passa a ser filiado do PSD. 
Por que, após cerca de seis anos sem partido, o ex-mandatário voltaria a integrar uma legenda? Teria ele planos de disputar as eleições de 2026? Estaria de olho no Palácio Anchieta? No Senado? Ou o objetivo seria apenas chacoalhar o tabuleiro político local, causando incertezas? Se a terceira opção foi a escolhida, a meta foi, em certa medida, alcançada.
Em entrevista concedida à comentarista em Vitória, na última quinta (22), afirmou que "a princípio" não vai ser candidato a nenhum cargo em 2026. Ao ser questionado sobre eventual candidatura ao governo estadual, ele, que foi governador por três mandatos, defendeu "uma renovação política no Espírito Santo". Elogiou, por exemplo, os prefeitos de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido). Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 27-05-25.mp3

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