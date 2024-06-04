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CBN e a Política

Partidos da base do governo vão se reunir para decidir candidato em Vitória

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 04 de Junho de 2024 às 11:25

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 jun 2024 às 11:25
Representantes dos partidos da base aliada do governo se reuniram no último dia 21.
Representantes dos partidos da base aliada do governo se reuniram no último dia 21. Crédito: Divulgação
O grupo de seis legendas que fazem parte da base aliada do governo do Estado tem nova reunião marcada para a tarde de terça-feira (4). MDB, PSD, PSB, União Brasil, bem como da federação PSDB/Cidadania, se articulam para lançar candidatura própria visando à disputa pelo comando da Prefeitura de Vitória nas eleições deste ano. A reportagem de A Gazeta apurou, nesta segunda-feira (3), com um dos membros do grupo, que o encontro deverá ser seguido do anúncio do nome que o chamado G6 vai apoiar na chapa majoritária do pleito na Capital. Atualmente, estão na disputa pelo apoio do grupo o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) e o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB/Cidadania). Um desses dois nomes vai encabeçar a chapa majoritária projetada pelos aliados do Palácio Anchieta. A expectativa do grupo é fazer frente à possível tentativa de reeleição do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 04-06-24 .mp3

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