Partidos da base do governo vão se reunir para decidir candidato em Vitória

O grupo de seis legendas que fazem parte da base aliada do governo do Estado tem nova reunião marcada para a tarde de terça-feira (4). MDB, PSD, PSB, União Brasil, bem como da federação PSDB/Cidadania, se articulam para lançar candidatura própria visando à disputa pelo comando da Prefeitura de Vitória nas eleições deste ano. A reportagem de A Gazeta apurou, nesta segunda-feira (3), com um dos membros do grupo, que o encontro deverá ser seguido do anúncio do nome que o chamado G6 vai apoiar na chapa majoritária do pleito na Capital. Atualmente, estão na disputa pelo apoio do grupo o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) e o ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB/Cidadania). Um desses dois nomes vai encabeçar a chapa majoritária projetada pelos aliados do Palácio Anchieta. A expectativa do grupo é fazer frente à possível tentativa de reeleição do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.