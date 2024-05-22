Partidos da base do governo no ES se unem por candidatura única em Vitória

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que seis legendas que atualmente integram a base aliada do governo do Estado se reuniram na terça-feira (21), em Vitória, com a expectativa de decidir que nome representará o bloco partidário na disputa pelo comando da Prefeitura de Vitória nas eleições municipais deste ano. Na mesma reunião, ficou definido que a chapa majoritária, que terá apoio integral dos partidos aliados do governo, surgirá a partir da escolha entre dois nomes: o do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) e de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB/Cidadania), ex-prefeito de Vitória. Um desses dois pré-candidatos terá o nome referendado pelo bloco partidário mais alinhado ao centro. Ouça a conversa completa!