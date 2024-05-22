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CBN e a Política

Partidos da base do governo no ES se unem por candidatura única em Vitória

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 22 de Maio de 2024 às 18:13

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

22 mai 2024 às 18:13
Partidos reunidos em Vitória
Partidos reunidos em Vitória Crédito: Divulgação
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que seis legendas que atualmente integram a base aliada do governo do Estado se reuniram na terça-feira (21), em Vitória, com a expectativa de decidir que nome representará o bloco partidário na disputa pelo comando da Prefeitura de Vitória nas eleições municipais deste ano. Na mesma reunião, ficou definido que a chapa majoritária, que terá apoio integral dos partidos aliados do governo, surgirá a partir da escolha entre dois nomes: o do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) e de Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB/Cidadania), ex-prefeito de Vitória. Um desses dois pré-candidatos terá o nome referendado pelo bloco partidário mais alinhado ao centro. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 22-05-24

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