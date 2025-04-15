Os novos aliados de Ricardo Ferraço na corrida pelo Palácio Anchieta

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que o Podemos, partido presidido pelo deputado federal Gilson Daniel no Espírito Santo, sempre foi um aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB), mas, nos últimos tempos, enviou sinais trocados. A sigla, por exemplo, fez alianças com o Republicanos do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, nas eleições de 2024.
Na última sexta-feira (11), o Podemos declarou apoio ao "projeto político de Casagrande e Ricardo Ferraço". Leia-se: apoio ao plano de lançar o vice-governador Ricardo Ferraço como candidato ao Palácio Anchieta em 2026. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves.
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