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CBN e a Política

Os novos aliados de Ricardo Ferraço na corrida pelo Palácio Anchieta

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 11:23

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

15 abr 2025 às 11:23
Ricardo Ferraço recebe o apoio de lideranças do Podemos-ES
Ricardo Ferraço recebe o apoio de lideranças do Podemos-ES Crédito: Divulgação/Podemos
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que o Podemos, partido presidido pelo deputado federal Gilson Daniel no Espírito Santo, sempre foi um aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB), mas, nos últimos tempos, enviou sinais trocados. A sigla, por exemplo, fez alianças com o Republicanos do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, nas eleições de 2024. 
Na última sexta-feira (11), o Podemos declarou apoio ao "projeto político de Casagrande e Ricardo Ferraço". Leia-se: apoio ao plano de lançar o vice-governador Ricardo Ferraço como candidato ao Palácio Anchieta em 2026. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política -15-04-25.mp3

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