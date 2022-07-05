O tête-à-tête entre Casagrande e o presidente nacional do PSB

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

O governador Renato Casagrande, secretário-geral do PSB, tem conversa marcada com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, nesta quarta-feira (6). Como o chefe do Executivo estadual está com Covid-19, o tête-à-tête vai ser virtual. Em pauta, a aliança com o PT, que já está de braços dados com o PSB nacionalmente. A maior representação da parceria é o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, neossocialista que é vice na chapa do ex-presidente Lula.

No Espírito Santo, o PSB quer que os petistas retirem a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato ao governo e apoiem a reeleição de Casagrande. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, a presidente estadual dos petistas, Jackeline Rocha, e o deputado federal José Guimarães (PT), também devem participar da conversa com Casagrande e Siqueira nesta terça. Esse é um movimento que passa por São Paulo, onde o PSB tem a pré-candidatura de Márcio França ao Palácio dos Bandeirantes. O PT quer a saída dele do pleito e o apoio ao ex-prefeito Fernando Haddad. Para isso, outro encontro pode ser fundamental.

No domingo (3), Lula e Alckmin almoçaram com França, pavimentando o caminho para o recuo dele. O pré-candidato ainda tenta obter o endosso do PSD de Gilberto Kassab para se manter vivo no jogo, mas o desfecho esperado é que ele acabe mesmo apoiando Haddad, com anúncio a ser feito ainda esta semana. Assim, as coisas ficam mais fáceis para Casagrande. A manutenção ou não de Contarato na corrida pelo Palácio Anchieta sempre dependeu mais do próprio Casagrande e do PSB que do PT. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.