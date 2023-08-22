O retorno de um juiz do ES após quase 18 anos afastado

Na última quinta-feira (17), Macário Ramos Júdice Neto foi o protagonista de uma sessão solene em homenagem à posse dele no cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). A Corte, sediada no Rio de Janeiro, tem jurisdição sobre aquele estado e o Espírito Santo. A posse já ocorreu, em junho, mas faltava o rito público. O advogado Marcelo Abelha, escolhido para discursar, na solenidade, avisou que aquela não era uma posse como as outras no Tribunal. E não era mesmo. Macário (no TRF-2, ele é chamado de Júdice Neto, mas, no Espírito Santo, é mais conhecido pelo primeiro nome) ficou afastado do cargo por 17 anos e meio. Após ser acusado de cometer crimes e receber a absolvição, ele não somente foi reintegrado ao Judiciário como promovido. A homenagem no TRF-2 contou com a presença dos governadores Renato Casagrande (PSB) e Cláudio Castro (PL), do Rio, e de diversas autoridades capixabas. Poderia ser algo apenas protocolar, mas há muita história por trás desta história. Quem detalha é a comentarista Letícia Gonçalves.