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CBN e a Política

O retorno de um juiz do ES após quase 18 anos afastado

Macário Ramos Júdice Neto agora é desembargador do TRF-2. Ele foi absolvido em ação penal na qual era acusado de corrupção

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 11:36

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

22 ago 2023 às 11:36
Macário Ramos Júdice Neto discursa em solenidade em homenagem à posse dele no TRF-2
Macário Ramos Júdice Neto discursa em solenidade em homenagem à posse dele no TRF-2 Crédito: Divulgação/TRF-2
Na última quinta-feira (17), Macário Ramos Júdice Neto foi o protagonista de uma sessão solene em homenagem à posse dele no cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). A Corte, sediada no Rio de Janeiro, tem jurisdição sobre aquele estado e o Espírito Santo. A posse já ocorreu, em junho, mas faltava o rito público. O advogado Marcelo Abelha, escolhido para discursar, na solenidade, avisou que aquela não era uma posse como as outras no Tribunal. E não era mesmo. Macário (no TRF-2, ele é chamado de Júdice Neto, mas, no Espírito Santo, é mais conhecido pelo primeiro nome) ficou afastado do cargo por 17 anos e meio. Após ser acusado de cometer crimes e receber a absolvição, ele não somente foi reintegrado ao Judiciário como promovido. A homenagem no TRF-2 contou com a presença dos governadores Renato Casagrande (PSB) e Cláudio Castro (PL), do Rio, e de diversas autoridades capixabas. Poderia ser algo apenas protocolar, mas há muita história por trás desta história. Quem detalha é a comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Politica - 22-08-23

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