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CBN e a Política

O que fez Arnaldinho Borgo desistir de disputar as eleições de 2026

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 25 de Março de 2026 às 11:41

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

25 mar 2026 às 11:41
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025 Crédito: Prefeitura de Vila Velha
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), tentou ser candidato ao Palácio Anchieta com apoio do governador Renato Casagrande (PSB), mas este o preteriu. Depois, o político canela-verde mudou de lado, foi para o time do adversário dos casagrandistas, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), também pré-candidato ao governo. Ao menos até a Quarta-feira de Cinzas, Arnaldinho não descartava, inclusive, disputar o Senado e apoiar Pazolini ao Palácio. Nesta quarta-feira (25), entretanto, o prefeito de Vila Velha promoveu mais uma reviravolta. Decidiu ficar na Prefeitura de Vila Velha e não participar das eleições de 2026. Por que? Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - Leticia Gonçalves - 25-03-25.mp3

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