O "Dia D" de Casagrande e Arnaldinho Borgo em Vila Velha

Às 5h30 da manhã de terça-feira (2), o governador Renato Casagrande (PSB) já estava ao lado do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). Ao nascer do sol, eles assinaram a autorização para a publicação do edital para a contratação da empresa que vai fazer o projeto de infraestrutura do Monumento Natural Morro do Moreno. À tarde, governador e prefeito apresentaram o Projeto Orla, obra a ser realizada em Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta e Interlagos. Já à noite, os dois estavam juntos novamente, na Praia da Costa, desta vez para apresentar o plano de cobrir o Canal da Costa e construir um parque linear. No evento da madrugada, o próprio o governador classificou, ao discursar, que a terça-feira seria o "Dia D de Vila Velha". Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!