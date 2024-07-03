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CBN e a Política

O "Dia D" de Casagrande e Arnaldinho Borgo em Vila Velha

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 17:09

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

03 jul 2024 às 17:09
Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo, ao centro da foto
Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo, ao centro da foto Crédito: Letícia Gonçalves
Às 5h30 da manhã de terça-feira (2), o governador Renato Casagrande (PSB) já estava ao lado do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos). Ao nascer do sol, eles assinaram a autorização para a publicação do edital para a contratação da empresa que vai fazer o projeto de infraestrutura do Monumento Natural Morro do Moreno. À tarde, governador e prefeito apresentaram o Projeto Orla, obra a ser realizada em Ponta da Fruta, Nova Ponta da Fruta e Interlagos. Já à noite, os dois estavam juntos novamente, na Praia da Costa, desta vez para apresentar o plano de cobrir o Canal da Costa e construir um parque linear. No evento da madrugada, o próprio o governador classificou, ao discursar, que a terça-feira seria o "Dia D de Vila Velha". Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 03-07-24

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