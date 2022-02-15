No ES, Moro fala mais de crescimento econômico que de combate à corrupção

No último fim de semana, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro (Podemos), pré-candidato à Presidência da República, esteve no Espírito Santo. Ele cumpriu agenda na sexta-feira (11) e no sábado (12), com empresários e apoiadores. No Estado, Moro falou mais de crescimento econômico que de combate à corrupção, sua principal bandeira, mas as propostas do presidenciável para a economia, no entanto, são genéricas. Ele quer, por exemplo, uma força-tarefa contra a pobreza. O paranaense inclusive tomou café da manhã com o governador Renato Casagrande (PSB) na manhã do sábado (12), na Residência Oficial da Praia da Costa - encontro criticado por lideranças políticas. Assunto para análise de Letícia Gonçalves, nesta edição do CBN e a Política. Ouça:
CBN e a Política - 15-02-22.mp3