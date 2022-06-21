Mourão no ES: "representantes de criminosos na Amazônia estão no Congresso Nacional"

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), passou rapidamente pelo Espírito Santo nesta segunda-feira (20), para uma palestra em Vila Velha. Lá, na Universidade de Vila Velha, Mourão falou sobre o "bárbaro assassinato" do indigenista e servidor da Funai Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips. Mourão admitiu que organizações criminosas atuam flagrantemente na Amazônia, algo que ganhou mais visibilidade após os assassinatos. E mais: afirmou que, em relação à extração ilegal de minerais, esses grupos têm representantes entre deputados federais e senadores: "Uma questão que tem que ser tratada é a existência de áreas de mineração de ouro, diamantes, que hoje são explorados ilegalmente. Essa exploração ilegal favorece os grupos criminosos e alguns desses grupos criminosos, lamentavelmente, possuem representantes dentro do Congresso Nacional". O vice-presidente da República, além de general da reserva do Exército, é também presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.