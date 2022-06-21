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Dom e Bruno

Mourão no ES: "representantes de criminosos na Amazônia estão no Congresso Nacional"

Vice-presidente da República fez palestra em Vila Velha nesta segunda-feira (20) e comentou os assassinatos de Dom e Bruno

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 11:35

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

21 jun 2022 às 11:35
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, durante palestra em Vila Velha
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, durante palestra em Vila Velha Crédito: Divulgação/UVV
 O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), passou rapidamente pelo Espírito Santo nesta segunda-feira (20), para uma palestra em Vila Velha. Lá, na Universidade de Vila Velha, Mourão falou sobre o "bárbaro assassinato" do indigenista e servidor da Funai Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips. Mourão admitiu que organizações criminosas atuam flagrantemente na Amazônia, algo que ganhou mais visibilidade após os assassinatos. E mais: afirmou que, em relação à extração ilegal de minerais, esses grupos têm representantes entre deputados federais e senadores: "Uma questão que tem que ser tratada é a existência de áreas de mineração de ouro, diamantes, que hoje são explorados ilegalmente. Essa exploração ilegal favorece os grupos criminosos e alguns desses grupos criminosos, lamentavelmente, possuem representantes dentro do Congresso Nacional". O vice-presidente da República, além de general da reserva do Exército, é também presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.
CBN e a Politica - 21-06-22
Um outro tema abordado foi a questão do combustível. Mourão afirmou que "a era do combustível barato acabou", lembrando que o mundo vive a transição de fontes de energia mais poluentes, como o petróleo, para opções mais limpas. Quanto ao preço dos combustíveis no Brasil, Mourão disse que a "discussão chega a ser bizantina": "Se o governo baixa o imposto, a manchete é que é medida eleitoral. Mas é a solução que tem. Isso e taxar as exportações".

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