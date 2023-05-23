Marcelo Santos quer reformar a Assembleia do ES. E não só o prédio

Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Crédito: Carlos Alberto Silva

O deputado Marcelo Santos (Podemos) assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo no dia 1º de fevereiro de 2023. Ele está no sexto mandato consecutivo na Casa e já integrou a Mesa Diretora como vice-presidente. É a primeira vez, contudo, que é o chefe do Poder. Em entrevista à comentarista Letícia Gonçalves, afirmou que a sede do Legislativo tem problemas estruturais graves. Ele também quer que a população entenda o papel da instituição. Foi questionado sobre a identificação dos carros oficiais usados pelos deputados e mais. A comentarista traz os destaques dessa conversa!

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Nos quase quatro meses em que exerce a função, muita coisa aconteceu no plenário. Algumas ficaram sob os holofotes, outras, não. Marcelo, desde que foi eleito, também em 1º de fevereiro, diz querer que a população compreenda o trabalho da Assembleia, que saiba, por exemplo, que muitas das ações do governo estadual decorrem não apenas do aval, mas da contribuição dos parlamentares.

A aprovação unânime do auxílio-alimentação de R$ 1,8 mil mensais por parte dos deputados, para os próprios deputados, atrapalha essa visão republicana. O mesmo se pode dizer do episódio em que Lucas Polese (PL) recusou-se a fazer o teste do bafômetro ao ser parado em uma blitz com o carro oficial. Mas esses não são, ou não deveriam ser, os temas a levar o Legislativo estadual a reboque.

Já tramita na Casa um dos projetos mais importantes da alçada do parlamento, a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaborada pelo Poder Executivo. Por falar em Orçamento, Marcelo Santos afirmou, em entrevista à coluna na última sexta-feira (19), que tem planos para a Assembleia. Um deles é reformar o prédio, inaugurado em 16 de março de 2000, na Enseada do Suá, Vitória.

Em 2014, a fachada e a calçada foram reformadas. Mas, de acordo com o presidente, há graves problemas estruturais no edifício. "O elevador, se chover, para. O ar-condicionado, na nossa posse, não funcionou. Há infiltrações e a instalação elétrica é arcaica. Esses dias uma mulher foi hospitalizada devido a uma descarga elétrica aqui. E a conta de energia é muito alta", exemplificou.