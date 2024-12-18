Grupo dos cinco desmorona e Câmara de Vitória vai ter só um candidato a presidente

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que o vereador Anderson Goggi (PP) está com o caminho livre na corrida pela presidência da Câmara de Vitória. Apoiado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), ele enfrentava um concorrente, André Brandino (Podemos). Não enfrenta mais. O cenário ficou claro após uma reunião entre vereadores e o prefeito, na tarde desta terça-feira (17). Brandino contava com o "grupo dos cinco", formado, como o nome sugere, por cinco parlamentares, incluindo o próprio vereador do Podemos. Na semana passada, um dos membros do G5 "virou a casaca" ou quase isso. Maurício Leite (PRD), que havia se comprometido com Brandino, apareceu numa lista de apoiadores de Goggi. Tirou foto e tudo. Horas depois, entretanto, o mesmo Maurício Leite voltou a se encontrar com o grupo dos cinco. Antes disso, uma série de exonerações de servidores comissionados foi publicada por Pazolini. Os exonerados eram pessoas ligadas aos vereadores do G5. Isso foi visto como retaliação e, na avaliação de alguns dos parlamentares, pesou, inclusive, para Maurício Leite abandonar o grupo de Brandino. Ouça a conversa completa!