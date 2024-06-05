Gandini desiste e Luiz Paulo será candidato da base governista em Vitória

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) decidiu deixar a disputa pela Prefeitura de Vitória nas eleições deste ano. O parlamentar se apresentava como pré-candidato a chefe do Executivo municipal e aguardava apoio do bloco partidário formado por seis legendas da base aliada do governo do Estado, também chamado de G-6. Com isso, abriu espaço para o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) ser o candidato do grupo formado por PSD, MDB, União, PSB, além da federação que reúne os partidos PSDB e Cidadania. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!