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CBN e a Política

Gandini desiste e Luiz Paulo será candidato da base governista em Vitória

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 17:56

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

05 jun 2024 às 17:56
Gandini desiste de disputar a Prefeitura de Vitória nas eleições deste ano
Gandini desiste de disputar a Prefeitura de Vitória nas eleições deste ano Crédito: Divulgação
O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) decidiu deixar a disputa pela Prefeitura de Vitória nas eleições deste ano. O parlamentar se apresentava como pré-candidato a chefe do Executivo municipal e aguardava apoio do bloco partidário formado por seis legendas da base aliada do governo do Estado, também chamado de G-6. Com isso, abriu espaço para o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) ser o candidato do grupo formado por PSD, MDB, União, PSB, além da federação que reúne os partidos PSDB e Cidadania. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 05-06-24

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