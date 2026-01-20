Folletto anuncia que não vai disputar a reeleição em 2026 e se retira de corridas eleitorais

O deputado federal Paulo Folletto (PSB) não vai disputar a reeleição em 2026. Aliás, a intenção dele é não concorrer mais a nenhum cargo público. Este é o destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ela explica que a decisão foi comunicada ao presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, na quarta-feira (14). O governador Renato Casagrande (PSB) soube antes. Folletto está no quarto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados e, até então, constava como integrante da chapa de pré-candidatos do partido. Agora, vai ter que ser substituído. "Disputa eleitoral parou. Tenho 24 anos de mandatos e disputas eleitorais, nesse período tivemos muitos avanços no Espírito Santo, mas o cenário nacional me deixa desanimado, o povo está cansado e as coisas não mudam", afirmou o parlamentar à coluna, na quinta (15). Ouça a conversa completa!
