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CBN e a Política

ES teve 270 confrontos entre policiais e bandidos em 2023, com 21 mortes

Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:34

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

11 jul 2023 às 11:34
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
De janeiro a junho de 2023, houve 270 confrontos entre a polícia (Civil e Militar, mas, sobretudo, a Militar) e bandidos no Espírito Santo, de acordo com o coordenador do Programa Estado Presente, Álvaro Duboc. Tais embates resultaram em 21 mortos, nenhum deles era policial. Duboc, que é secretário de Economia e Planejamento do governo Renato Casagrande (PSB) e atuou por 32 anos na Polícia Federal, usa os números para sustentar que a Polícia Militar do Espírito Santo é legalista e uma das menos letais do país. O secretário concedeu entrevista à coluna nesta segunda-feira (10), por ocasião das críticas feitas pelo padre Kelder Brandão à política de segurança pública estadual. Em homilia durante a missa de domingo (9), na paróquia de Itararé, em Vitória, o religioso considerou "obscena" a atuação da Secretaria Estadual de Segurança Pública e do comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus. O padre também criticou o silêncio dos políticos eleitos com os votos dos moradores do Território do Bem, região formada por nove bairros e que registrou duas mortes no último final de semana, no Bairro da Penha e no Bonfim.
CBN - CBN e a Política - 11-07-23.mp3

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