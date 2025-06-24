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CBN e a Política

Erick Musso é exonerado e substituto vai acumular 2 secretarias em Vitória

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 24 de Junho de 2025 às 11:12

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

24 jun 2025 às 11:12
Erick Musso, ex-deputado estadual e presidente estadual do Republicanos
Erick Musso, ex-deputado estadual e presidente estadual do Republicanos Crédito: Redes Sociais
O ex-deputado estadual e atual presidente do Republicanos no Espírito Santo, Erick Musso, deixou o cargo de secretário de Governo na Prefeitura de Vitória. A exoneração de Musso da pasta que chefiava desde janeiro deste ano, ocorreu a pedido dele e foi publicada na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (23). Com saída do ex-deputado, quem assume a Secretaria de Governo em seu lugar é Luciano Forrechi, que já é secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho na gestão do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). O secretário, cuja nomeação também foi publicada nesta segunda (23), deverá acumular as duas funções, conforme informou a assessoria de imprensa da prefeitura. Segundo a comentarista de Política da CBN, Letícia Gonçalves, o ex-deputado teria deixado o secretariado em Vitória com o intuito de dedicar maior tempo às articulações partidárias visando às eleições de 2026.
CBN - CBN e a Política - 24-06-25.mp3

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