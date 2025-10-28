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CBN e a Política

Entre promessas e nuvens, Meneguelli tenta evitar nova rasteira

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 28 de Outubro de 2025 às 11:44

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

28 out 2025 às 11:44
O deputado estadual Sérgio Meneguelli
O deputado estadual Sérgio Meneguelli Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação de que o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, anunciou que vai sair do Republicanos e se filiar ao PSD com o objetivo de ser candidato a senador em 2026. Em 2022, ele tinha o mesmo propósito, mas levou uma "rasteira" do próprio partido e teve que se contentar em disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Foi o deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo e, assim, "puxou" outros republicanos para a Casa. 
CBN e a Política - 28-10-25
O que garante que a história não vai se repetir no ano que vem? O que a maioria das siglas quer, na verdade, é eleger deputados federais, pois é o número de votos recebidos na disputa por cadeiras na Câmara dos Deputados que define o tamanho da fatia do fundo eleitoral e o tempo de exibição no horário eleitoral gratuito de cada legenda.
Meneguelli afirmou à coluna que o presidente estadual do PSD, o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, e o ex-governador Paulo Hartung — filiado ao PSD desde maio — lhe garantiram que, na sigla, há espaço para que ele seja candidato a senador.
"Eles prometeram, eles garantiram. Renzo me colocou em uma live com o Kassab (Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD). Renzo me disse que não há objeção no partido à minha candidatura a senador, até agora", contou o deputado estadual. Ouça a conversa completa!

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