Entre promessas e nuvens, Meneguelli tenta evitar nova rasteira

O deputado estadual Sérgio Meneguelli Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação de que o deputado estadual e ex-prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, anunciou que vai sair do Republicanos e se filiar ao PSD com o objetivo de ser candidato a senador em 2026. Em 2022, ele tinha o mesmo propósito, mas levou uma "rasteira" do próprio partido e teve que se contentar em disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Foi o deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo e, assim, "puxou" outros republicanos para a Casa.

Your browser does not support the audio element. CBN e a Política - 28-10-25

O que garante que a história não vai se repetir no ano que vem? O que a maioria das siglas quer, na verdade, é eleger deputados federais, pois é o número de votos recebidos na disputa por cadeiras na Câmara dos Deputados que define o tamanho da fatia do fundo eleitoral e o tempo de exibição no horário eleitoral gratuito de cada legenda.

Meneguelli afirmou à coluna que o presidente estadual do PSD, o prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos, e o ex-governador Paulo Hartung — filiado ao PSD desde maio — lhe garantiram que, na sigla, há espaço para que ele seja candidato a senador.