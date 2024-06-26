Empresário do ramo de motos é pré-candidato a prefeito de Vitória

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que a disputa pela Prefeitura de Vitória tem mais um pré-candidato confirmado: o empresário Eduardo Ramlow, conhecido como Du Kawasaki. Presidente do Avante na Capital, ele decidiu representar o partido no pleito e articula uma chapa com outras legendas de centro-direita e de direita. Eduardo tem 57 anos e nunca disputou nenhum cargo eletivo. Entre outras atuações no ramo imobiliário e agrícola, é dono de uma loja de motos localizada na Enseada do Suá, em Vitória. E é justamente essa experiência como empreendedor que ele diz querer levar para a vida pública.