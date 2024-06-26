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CBN e a Política

Empresário do ramo de motos é pré-candidato a prefeito de Vitória

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 17:03

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

26 jun 2024 às 17:03
Eduardo Ramlow, o Du Kawasaki, é pré-candidato à Prefeitura de Vitória pelo Avante
Eduardo Ramlow, o Du Kawasaki, é pré-candidato à Prefeitura de Vitória pelo Avante Crédito: Acervo Pessoal
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que a disputa pela Prefeitura de Vitória tem mais um pré-candidato confirmado: o empresário Eduardo Ramlow, conhecido como Du Kawasaki. Presidente do Avante na Capital, ele decidiu representar o partido no pleito e articula uma chapa com outras legendas de centro-direita e de direita. Eduardo tem 57 anos e nunca disputou nenhum cargo eletivo. Entre outras atuações no ramo imobiliário e agrícola, é dono de uma loja de motos localizada na Enseada do Suá, em Vitória. E é justamente essa experiência como empreendedor que ele diz querer levar para a vida pública.
Na Capital, são confirmados como pré-candidatos, até agora, os deputados estaduais Camila Valadão (Psol), Capitão Assumção (PL) e João Coser (PT), além do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e da atual vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane (Podemos). O atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), integra a lista como cotado, mas ainda não confirmou oficialmente se vai entrar na disputa. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 26-06-24

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