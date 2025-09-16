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CBN e a Política

Coser: "Vamos trabalhar para que o PT tenha uma candidatura ao governo do ES

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 16 de Setembro de 2025 às 11:53

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

16 set 2025 às 11:53
Deputado estadual João Coser (PT)
Deputado estadual João Coser (PT) Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Recém-empossado presidente estadual do PT no Espírito Santo, João Coser afirmou que terá como prioridade o trabalho para que o partido tenha uma candidatura ao governo do Estado. Apoio institucional da direção nacional e estrutura partidária são algumas das condições para que isso de fato ocorra. No momento, a figura de Helder Salomão surge como pré-candidato, mas o nome só entrará na disputa “se for para valer”, nas palavras de Coser. Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves explica quais os potenciais aliados do partido, analisa os desafios para concretizar a candidatura e detalha a estratégia ideal para torná-la realidade. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E A POLÍTICA - 16-09-25.mp3

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