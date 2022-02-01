Copo meio cheio ou meio vazio: o reajuste para servidores do ES

Nesta edição do CBN e a Política, Letícia Gonçalves analisa a concessão, por parte do governo do Espírito Santo, de um reajuste linear de 6% para os servidores do Executivo estadual. Os integrantes das forças policiais, além desse percentual, vão contar com outros 4% aplicados à tabela salarial. O anúncio pode ser visto de duas formas: o copo meio cheio ou meio vazio. Aliás, o governador Renato Casagrande (PSB) tem usado a metáfora para dizer que é preciso olhar as realizações do governo pelo lado positivo, ou seja, copo meio cheio. Ouça a análise completa: