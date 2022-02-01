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CBN e a Política

Copo meio cheio ou meio vazio: o reajuste para servidores do ES

Ouça a análise de Letícia Gonçalves

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:44

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

01 fev 2022 às 14:44
Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Espírito Santo
Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Espírito Santo Crédito: Governo ES/Divulgação
Nesta edição do CBN e a Política, Letícia Gonçalves analisa a concessão, por parte do governo do Espírito Santo, de um reajuste linear de 6% para os servidores do Executivo estadual. Os integrantes das forças policiais, além desse percentual, vão contar com outros 4% aplicados à tabela salarial. O anúncio pode ser visto de duas formas: o copo meio cheio ou meio vazio. Aliás, o governador Renato Casagrande (PSB) tem usado a metáfora para dizer que é preciso olhar as realizações do governo pelo lado positivo, ou seja, copo meio cheio. Ouça a análise completa:
CBN e a Politica - 01-02-22

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