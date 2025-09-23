Contarato e Magno Malta juntos contra a "PEC da Blindagem"

Na Câmara dos Deputados, a PEC da Blindagem — que protege deputados e senadores de processos criminais e até de medidas cautelares cíveis — foi aprovada maciçamente pelos parlamentares do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dos 88 parlamentares da sigla, 82 votaram a favor da proposta. Entre os 67 deputados federais do PT de Lula, 10 foram favoráveis à PEC, considerando o placar do segundo turno de votação. Na bancada capixaba, o único deputado do PL, Gilvan da Federal, votou a favor, e os dois do PT, Jack Rocha e Helder Salomão, contra. No Senado, entretanto, os representantes do Espírito Santo dos dois partidos vão estar lado a lado. Fabiano Contarato (PT) e Magno Malta (PL) já avisaram que vão votar contra a PEC da Blindagem. É um raro alinhamento, que a comentarista Letícia Gonçalves trata nesta edição do "CBN e a Política". Ouça a conversa completa!