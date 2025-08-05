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CBN e a Política

Carlos Bolsonaro candidato ao Senado pelo ES? Magno Malta responde

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 05 de Agosto de 2025 às 11:31

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

05 ago 2025 às 11:31
O vereador Carlos Bolsonaro com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro
O vereador Carlos Bolsonaro com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Livrar Jair Bolsonaro da acusação de tentativa de golpe de Estado, ainda que isso custe caro ao país, não é o único objetivo do PL. O partido do ex-presidente da República há tempos traçou como prioridade eleger o maior número possível de senadores em 2026. E isso inclui emplacar familiares do ex-mandatário na Casa. O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL), por exemplo, vai concorrer a uma cadeira e não vai ser pelo RJ, onde o irmão, Flávio, já é senador e pode tentar a reeleição. Há um jogo de empurra no PL sobre qual vai ser o destino de Carlos, porque isso esbarra nos planos de pré-candidatos locais. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, afirmou em recente entrevista à imprensa daquele estado que o Espírito Santo está entre as opções para o filho 03 do ex-presidente: "Foi aventado de o Carlos Bolsonaro ir para o Espírito Santo, para Roraima ou para Santa Catarina, onde o bolsonarismo é muito forte e ele ganha, mas não tem nada de definitivo". O senador Magno Malta, que preside o PL-ES, entretanto, negou à comentarista Letícia Gonçalves essa possibilidade e cravou que Carlos, na verdade, vai disputar o Senado em Santa Catarina. "Carlos Bolsonaro é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina", afirmou, por meio da assessoria de imprensa.
CBN - CBN E A POLÍTICA - 05-08-25

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