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CBN e a Política

Câmara de Vitória aprova aumento no número de vereadores em 1° turno

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 17:57

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

05 abr 2023 às 17:57
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que a Câmara de Vitória aprovou na manhã de quarta-feira (5), em primeiro turno, o aumento do número de vereadores na casa de 15 para 21. Dez vereadores foram favoráveis à proposta e cinco foram contrários. Caso seja aprovada também em segundo turno, a mudança passa a valer a partir de 2025. Como a proposição modifica a Lei Orgânica, é preciso que a matéria seja aprovada em dois turnos, com voto favorável de pelo menos dois terços dos vereadores, ou seja, 10 dos 15 parlamentares. Por conta desse quórum qualificado exigido, o presidente da Casa, vereador Leandro Piquet (Republicanos) registrou o voto. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 05-04-23
  • VOTARAM SIM:
  • Aloísio Varejão (PSB)
  • Anderson Goggi (PP)
  • André Moreira (Psol)
  • Dalto Neves (PDT)
  • Duda Brasil (União)
  • Karla Coser (PT)
  • Leonardo Monjardim (Patriota)
  • Luiz Paulo Amorim (SDD)
  • Maurício Leite (Cidadania)
  • Vinícius Simões (Cidadania)
  • VOTARAM NÃO:
  • André Brandino (PSC)
  • Chico Hosken (Podemos)
  • Davi Esmael (PSD)
  • Delegado Piquet (Republicanos)
  • Luiz Emanuel (sem partido)

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