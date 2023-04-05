Câmara de Vitória aprova aumento no número de vereadores em 1° turno

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que a Câmara de Vitória aprovou na manhã de quarta-feira (5), em primeiro turno, o aumento do número de vereadores na casa de 15 para 21. Dez vereadores foram favoráveis à proposta e cinco foram contrários. Caso seja aprovada também em segundo turno, a mudança passa a valer a partir de 2025. Como a proposição modifica a Lei Orgânica, é preciso que a matéria seja aprovada em dois turnos, com voto favorável de pelo menos dois terços dos vereadores, ou seja, 10 dos 15 parlamentares. Por conta desse quórum qualificado exigido, o presidente da Casa, vereador Leandro Piquet (Republicanos) registrou o voto. Ouça a conversa completa!