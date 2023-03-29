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CBN e a Política

Câmara de Vitória agora tem Código de Ética. Armandinho pode ser cassado

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 29 de Março de 2023 às 18:55

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

29 mar 2023 às 18:55
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do CBN e a Política o destaque é que o plenário da Câmara de Vitória aprovou, nesta terça-feira (28), um Código de Ética que especifica o que configura quebra de decoro parlamentar, detalha as sanções possíveis – que vão de advertência pública a perda do mandato – e torna mais ágil a tramitação de processos disciplinares na Corregedoria da Casa. Além disso, Leticia Gonçalves também fala que na última sexta-feira (24), foi protocolada na Câmara de Vitória uma Representação por Quebra de Decoro Parlamentar contra o vereador afastado Armandinho Fontoura (Podemos). O autor da representação, que pede a cassação do mandato de Armandinho, é Sandro Luiz da Rocha, administrador e morador de Vitória. Em 2020, ele foi candidato a vereador pelo PSB e não foi eleito. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 29-03-23

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