Câmara de Vitória agora tem Código de Ética. Armandinho pode ser cassado

Nesta edição do CBN e a Política o destaque é que o plenário da Câmara de Vitória aprovou, nesta terça-feira (28), um Código de Ética que especifica o que configura quebra de decoro parlamentar, detalha as sanções possíveis – que vão de advertência pública a perda do mandato – e torna mais ágil a tramitação de processos disciplinares na Corregedoria da Casa. Além disso, Leticia Gonçalves também fala que na última sexta-feira (24), foi protocolada na Câmara de Vitória uma Representação por Quebra de Decoro Parlamentar contra o vereador afastado Armandinho Fontoura (Podemos). O autor da representação, que pede a cassação do mandato de Armandinho, é Sandro Luiz da Rocha, administrador e morador de Vitória. Em 2020, ele foi candidato a vereador pelo PSB e não foi eleito. Ouça a conversa completa!