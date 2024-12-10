Câmara de Vila Velha derruba veto e salário de prefeito vai quase dobrar

Os vereadores de Vila Velha derrubaram, nesta segunda-feira (9), o veto do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) ao projeto que prevê reajuste aos salários do próprio prefeito, do vice e dos secretários municipais. A votação ocorreu em sessão extraordinária e o placar foi de 11 votos pela derrubada do veto e apenas um pela manutenção. O presidente da Casa, Bruno Lorenzutti (MDB), vai promulgar o texto. Isso quer dizer que, a partir do mês que vem, o prefeito da cidade vai passar a receber R$ 29 mil, quase o dobro dos atuais R$ 15,3 mil. O salário do cargo de vice, por sua vez, passará de R$ 13,3 mil para R$ 25,3 mil e o dos secretários, de R$ 12,2 mil para R$ 22,9 mil. Mas não é apenas isso. O aumento do salário do chefe do Executivo eleva, automaticamente, o valor do teto do funcionalismo municipal. Com o salário maior para o prefeito, a elite dos funcionários públicos municipais é beneficiada. Isso vale, principalmente, para os fiscais de renda, que têm remuneração mais alta. Ouça detalhes na análise da comentarista Letícia Gonçalves.