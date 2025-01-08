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CBN e a Política

Câmara da Serra quer criar cargos, aumentar salários e tíquete de servidores

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 17:18

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

08 jan 2025 às 17:18
Câmara Municipal da Serra
Câmara Municipal da Serra marcou votação para o período de recesso Crédito: Reprodução | Fernando Estevam
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que os vereadores da Serra vão se reunir, extraordinariamente, durante o recesso nesta quarta-feira (08). A convocação foi feita pelo presidente da Casa, Saulinho da Academia (PDT). De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o líder do Legislativo pode fazer isso "quando houver matérias de interesse público relevante e urgente a deliberar". Entre as propostas, estão: criação de cargos, aumento de salário e reajuste no valor do auxílio-alimentação dos servidores da própria Câmara. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 08-01-25

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