Câmara da Serra quer criar cargos, aumentar salários e tíquete de servidores

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que os vereadores da Serra vão se reunir, extraordinariamente, durante o recesso nesta quarta-feira (08). A convocação foi feita pelo presidente da Casa, Saulinho da Academia (PDT). De acordo com a Lei Orgânica Municipal, o líder do Legislativo pode fazer isso "quando houver matérias de interesse público relevante e urgente a deliberar". Entre as propostas, estão: criação de cargos, aumento de salário e reajuste no valor do auxílio-alimentação dos servidores da própria Câmara. Ouça a conversa completa!