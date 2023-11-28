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CBN e a Política

Assembleia aprova projeto que aumenta ICMS para 19,5% no ES

Elevação da alíquota, que hoje é de 17%, foi proposta pelo governo capixaba para minimizar impactos da reforma tributária

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 11:12

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 nov 2023 às 11:12
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales)
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Crédito: Carlos Alberto Silva
Em votação apertada, o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para 19,5% proposto pelo governo do Estado para minimizar os impactos com a reforma tributária no Espírito Santo foi aprovado na tarde desta segunda-feira (27) pela Assembleia Legislativa. O Projeto de Lei 954/2023 foi enviado em regime de urgência para o Legislativo. Foi protocolado na última sexta-feira (24) e já entrou na pauta desta segunda. Isso ocorreu porque, para a medida passar a valer em 2024, precisava ser avaliada pelos deputados ainda em 2023. 
Na defesa do projeto, o vice-líder do governo, deputado Tyago Hoffmann (PSB), destacou que, caso a alíquota não fosse alterada, o Estado perderia 30% da arrecadação tributária, o que paralisaria 100% dos investimentos e parte dos serviços custeados por essa arrecadação. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 28-11-23.mp3

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