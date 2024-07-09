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CBN e a Política

As cidades prioritárias para o partido de Pazolini no ES

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 11:18

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

09 jul 2024 às 11:18
Lorenzo Pazolini
O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que a principal vitrine do Republicanos no Espírito Santo é a Prefeitura de Vitória, comandada por Lorenzo Pazolini desde 2021. "Ele vai tentar a reeleição e essa é, justamente, uma das prioridades do partido em 2024. Mas não apenas. De acordo com o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, o partido quer também emplacar prefeitos nas cidades com mais de 100 mil habitantes em que o partido tem pré-candidatura: Serra, Guarapari, São Mateus, Linhares, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim".
Ao todo, a legenda tem 28 pré-candidatos a prefeito no Espírito Santo. O deputado estadual Pablo Muribeca é o nome do partido para disputar a Prefeitura da Serra. Ainda na Região Metropolitana, em Guarapari, a aposta é o vereador Rodrigo Borges. Em Aracruz, o pré-candidato a prefeito do partido é o delegado Leandro Sperandio; em Linhares, o atual prefeito, Bruno Marianelli; em São Mateus, Carlinhos Lyrio, e em Cachoeiro, Diego Libardi. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 09-07-24 .mp3

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