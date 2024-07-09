As cidades prioritárias para o partido de Pazolini no ES

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que a principal vitrine do Republicanos no Espírito Santo é a Prefeitura de Vitória, comandada por Lorenzo Pazolini desde 2021. "Ele vai tentar a reeleição e essa é, justamente, uma das prioridades do partido em 2024. Mas não apenas. De acordo com o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, o partido quer também emplacar prefeitos nas cidades com mais de 100 mil habitantes em que o partido tem pré-candidatura: Serra, Guarapari, São Mateus, Linhares, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim".