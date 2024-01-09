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CBN e a Política

As cicatrizes do 8 de janeiro no Brasil e no ES, um ano depois

Acompanhe a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 11:37

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

09 jan 2024 às 11:37
Bolsonaristas invadem sedes dos Três Poderes em Brasília
Bolsonaristas invadem sedes dos Três Poderes em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Pesquisa Genial/Quaest mostra que 89% dos brasileiros condenam os atos golpistas realizados há um ano, em 8 de janeiro de 2023. É tentador avaliar, considerando o percentual expressivo, que temos um povo democrata, que rechaça tentativas de tomada de poder à força e que aposta na resolução pacífica de conflitos político-ideológicos. Podem me chamar de cética, mas creio que o repúdio à invasão das sedes dos Três Poderes deu-se mais pelas cenas de vandalismo — janelas e objetos quebrados — que por compaixão pela Constituição Federal.
Os invasores do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional eram seguidores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), inconformados com o resultado das eleições de 2022. O fato de a democracia brasileira ter sido restaurada, ou instaurada, apenas a partir de 1985, após o fim da ditadura militar, é um dos motivos pelos quais a própria ideia de democracia como marco civilizatório ainda "não pegou" em algumas camadas da sociedade.
No Espírito Santo, onde o bolsonarismo é bastante popular, uma cena já no final de 2023 mostrou que, ao menos para um grupo mais radical, ou irresponsável, nada mudou. Em evento protagonizado pelo próprio Bolsonaro, homenageado na Assembleia Legislativa, em Vitória, no dia 10 de novembro, o ensinamento à plateia foi de que quem não é "de direita" não é adversário e sim "inimigo". Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 09-01-24

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