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CBN e a Política

Arnaldinho e Euclério se movimentam de olho em 2026 e Casagrande diz que é "natural"

Ouça análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 11:11

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

01 abr 2025 às 11:11
Convenção do MDB oficializa Euclério Sampaio como candidato à reeleição pela Prefeitura de Cariacica. Evento teve apoio do governador Renato Casangrande, do PSB, e formaliza Shymenne Benevicto (PSB) como vice na chapa
Convenção do MDB oficializa Euclério Sampaio como candidato à reeleição pela Prefeitura de Cariacica. Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos) participou do evento Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande (PSB) voltou ao trabalho nesta segunda-feira (31), após dez dias férias, durante os quais o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) ficou à frente do Executivo estadual. Ricardo é a principal aposta de Casagrande na corrida pelo Palácio Anchieta em 2026. É cada vez mais evidente, entretanto, que os prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), e de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), movimentam-se no mesmo sentido. Isso não chega a surpreender, já que o próprio Casagrande colocou os dois, além do ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) e os deputados federais Gilson Daniel (Podemos) e Da Vitória (PP), na lista de possíveis candidatos, caso Ricardo não se viabilize. Mas como lidar com vários nomes de um mesmo grupo político que estão de olho numa cadeira só? Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 01-04-25.mp3

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