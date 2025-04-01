Arnaldinho e Euclério se movimentam de olho em 2026 e Casagrande diz que é "natural"

O governador Renato Casagrande (PSB) voltou ao trabalho nesta segunda-feira (31), após dez dias férias, durante os quais o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) ficou à frente do Executivo estadual. Ricardo é a principal aposta de Casagrande na corrida pelo Palácio Anchieta em 2026. É cada vez mais evidente, entretanto, que os prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), e de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), movimentam-se no mesmo sentido. Isso não chega a surpreender, já que o próprio Casagrande colocou os dois, além do ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) e os deputados federais Gilson Daniel (Podemos) e Da Vitória (PP), na lista de possíveis candidatos, caso Ricardo não se viabilize. Mas como lidar com vários nomes de um mesmo grupo político que estão de olho numa cadeira só? Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.

