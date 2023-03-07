"Anormal" e "infame": vereador da Serra faz contorcionismo para explicar discurso

O vereador da Serra, Igor Elson, assumiu, no último sábado (4), a presidência do PL na cidade. No evento que marcou a data, lotado de correligionários e outras lideranças do partido, o parlamentar criticou a gestão do prefeito Sérgio Vidigal (PDT) e usou as palavras "anormal" e "infame" para se referir à Semana do Orgulho, voltada à comunidade LGBTQIA+. Vidigal é evangélico e, em tese, conservador, mas integra uma legenda progressista. Na Serra, em junho do ano passado, a Semana do Orgulho contou com palestras e apresentações artísticas. “Esse mês representa o momento social histórico do orgulho LGBTI+, daí a importância das discussões sociais ao incentivar a reflexão sobre os avanços obtidos até presente data”, afirmou, na ocasião, a secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Lilian Mota. "Faz uma semana de evento favorecendo LGBTQI+. Você não ouve se falar nada sobre família, sobre casamento, sobre nada. Querem imperar a troca de valores. Querem pegar o que é normal e colocar como anormal e pegar o anormal e colocar como normal. Enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos firmes combatendo isso", discursou Igor Elson, no último sábado. Em seguida, afirmou que respeita "o direito de cada um", mas voltou a usar expressões discriminatórias. "Nós respeitamos a postura e o direito de cada um. Agora, oficializar aquilo que é anormal, infame e que nós entendemos que traz prejuízo para a sociedade ... o PL vai estar firme, junto com vocês, para combater essa ridicularidade", complementou.